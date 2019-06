Bevölkerungswachstum : Deutschland hat erstmals mehr als 83 Millionen Einwohner

Passanten in der Münchener Fußgängerzone. Foto: dpa/Sven Hoppe

Wiesbaden Die Bevölkerungszahl in Deutschland hat zum Jahresende erstmals die 83 Millionen-Grenze überschritten. Größte Zuwächse verzeichnete Bayern, in Sachsen-Anhalt und Thüringen ging die Bevölkerungszahl zurück.

Mit knapp über 83 Millionen Menschen hat Deutschland so viele Einwohner wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr wuchs die Bevölkerung um 227.000 Bürger oder 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit stieg die Einwohnerzahl den Angaben zufolge erstmals knapp über die Marke von 83 Millionen, die exakte Zahl zum Jahresende gab das Bundesamt mit 83,0192 Millionen an.

Grund sei, dass nach vorläufigen Ergebnissen 386.000 Menschen mehr zu- als abwanderten und zugleich die Zahl der Geburten die der Sterbefälle um 167.000 überstieg. Das Wachstum fiel aber geringer aus als in den Vorjahren: 2017 hatte es 271.000 betragen, im Jahr zuvor 346.000. Der Ausländeranteil stieg von 11,7 auf 12,2 Prozent. Ende 2018 lebten 72,9 Millionen deutsche und 10,1 Millionen ausländische Bürger (plus 4,2 Prozent) in Deutschland.

Zugleich sei in den nächsten 20 Jahren ein Rückgang der Personen im Erwerbsalter und ein Anstieg der Seniorenzahl vorgezeichnet. Wie aus den am Donnerstag in Berlin vorgestellten Vorausberechnungen der Statistiker weiter hervorgeht, wird die Bevölkerungszahl von 83 Millionen im Jahr 2018 mindestens bis 2024 zunehmen, aber spätestens ab 2040 zurückgehen. Die Alterung werde sich dabei trotz hoher Zuwanderung und höherer Geburtenrate weiter verstärken. "In 30 Jahren wird etwa jede zehnte Person mindestens 80 Jahre sein", so Destatis-Expertin Sabine Bechtold. Derzeit sind es rund fünf Prozent.

Die Entwicklung verlief regional unterschiedlich. Den größten Zuwachs verzeichnete Bayern mit 79.500 Menschen, gefolgt von Baden-Württemberg mit 46.100 und Berlin mit 31.300 Einwohnern. Prozentual hatten Berlin (plus 0,9 Prozent) sowie Bayern und Hamburg (jeweils plus 0,6 Prozent) die Nase vorn. Dagegen ging die Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt (minus 14.800 oder minus 0,7 Prozent), Thüringen (minus 8.100 oder minus 0,4 Prozent) und im Saarland (minus 3.700 oder minus 0,4 Prozent) zurück.

Die Zahlen zeigten weiter ein Ost-West-Gefälle, erklärte das Bundesamt. Mit Ausnahme des Saarlands wuchs die Bevölkerung in allen westlichen Bundesländern, in den neuen Bundesländern ohne Berlin gab es dagegen nur in Brandenburg ein Plus (7900 Menschen).

(zim/kna/reuters/dpa)