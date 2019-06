Reporter hat einen neuen Job : Türkisches Verfassungsgericht erklärt Haft von Deniz Yücel für rechtswidrig

„Welt“-Reporter Deniz Yücel war ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis in Haft. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Das Verfassungsgericht in Ankara hat die Untersuchungshaft des ein Jahr in der Türkei inhaftierten „Welt“-Reporters Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt.

Yücel saß ein Jahr ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis, zeitweise in Einzelhaft. Erst im Februar 2018 kam Yücel nach politischem Tauziehen zwischen Berlin und Ankara frei und durfte ausreisen. Gleichzeitig wurde Anklage wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung erhoben. Der Prozess gegen den Journalisten wird am 16. Juli in Istanbul fortgesetzt.

Unterdessen gab „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt bekannt, dass Yücel ab Juli über die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen berichten wird. In dem Tweet setzte er den Hashtag „#bestcomebackwogibt“. Der Axel-Springer-Verlag bestätigte dies auf Anfrage. Yücel soll von Dresden aus arbeiten. In Brandenburg und Sachsen werden am 1. September neue Parlamente gewählt. In Thüringen findet die Landtagswahl am 27. Oktober statt.