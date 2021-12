Laut Studie : Fast ein Viertel der über 80-Jährigen lebt in Armut

Fast ein Viertel der über 80-Jährigen lebt in Armut

Berlin Frauen sind laut der vom Bundesseniorenministerium vorgestellten Erhebung stärker betroffen als Männer. Das zeige laut Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, wie deutlich sich etwa schlechtere Bezahlung in späteren Jahren auf ihr Leben auswirke.

In Deutschland ist einer Erhebung zufolge fast ein Viertel der Menschen über 80 Jahren von Armut betroffen. Das geht aus der Studie „Hohes Alter in Deutschland“ hervor, über die das Bundesseniorenministerium am Donnerstag informiert hat.