Zwei Jahre nach tödlichen Schüssen : Lebenslange Haftstrafe für Angeklagten im „Tiergartenmord“-Prozess

Berlin Vor zwei Jahren wurde ein Mann im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen - ein mutmaßlicher russischer Auftragsmord. Der Angeklagte in dem Fall wurde nun zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass der russische Staatsbürger im August 2019 einen tschetschenischstämmigen Georgier in dem Park in der Hauptstadt erschossen hatte. Der Fall belastet auch die deutsch-russischen Beziehungen schwer.

Der Beschuldigte wurde unmittelbar nach dem Verbrechen am 23. August 2019 in der Nähe des Tatorts von Polizisten festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Auf das Opfer waren drei Schüsse aus einer Pistole mit Schalldämpfer abgegeben worden, vor der Tat hatte sich der Angeklagte laut Anklage dem Getöteten in dem Park im Zentrum von Berlin von hinten auf einem Fahrrad genähert.