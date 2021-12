Haftstrafen für alle Angeklagten : Generalstaatsanwaltschaft legt nach Cyberbunker-Urteil Revision ein

Trier Der Cyberbunker für kriminelle Geschäfte im Darknet wird die Justiz weiter beschäftigen. Das Landgericht Trier hatte am Montag alle Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

Das teilte Oberstaatsanwalt Jörg Angerer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Gericht hatte am Montag alle acht Angeklagten wegen der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu Haftstrafen verurteilt.