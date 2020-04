„Es ist kein großes Ding“ : Trump drängt Staaten auf Öffnung von Schulen

Washington Präsident Donald Trump hat die US-Staaten aufgerufen, die Öffnung von Schulen noch vor dem Ende des Schuljahres „ernsthaft zu erwägen“.

„Einige von Ihnen könnten über Schulöffnungen nachdenken, weil eine Menge Leute Schulöffnungen wollen. Es ist kein großes Ding, junge Kinder haben sich gut geschlagen in diesem Desaster, durch das wir alle gegangen sind“, sagte Trump am Montag bei einer Beratung mit den Gouverneuren der Staaten unter anderem über die mögliche Rückkehr des öffentlichen Lebens.

Keiner der Gouverneure reagierte in der Schalte am Montag auf Trumps Vorschlag, wie aus einer Aufzeichnung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Die Vertreter Dutzender Staaten halten es für unsicher, wenn Schüler vor dem Sommer oder Herbst in die Schulen zurückkehren.