Kostenübernahme der Betreuung : Familie kämpft vor Gericht für an Diabetes erkranktes Kind

Oberhausen Familie Hecht aus Oberhausen hat die Nase voll. Ihr zweijähriger Sohn Paul ist an Diabetes Typ 1 erkrankt und benötigt den Eltern zufolge eine Betreuung rund um die Uhr in der Kita. Für die Finanzierung sieht die Familie die Krankenkasse in der Pflicht.

Zwar zeigt sich die Krankenkasse nun bereit, fünf Mal täglich eine sogenannte „punktuelle Einzelleistung“ zu genehmigen. Was bedeutet, dass mehrmals am Tag ein Pflegedienst in Pauls Kita kommen kann, um seine Werte zu prüfen und gegebenenfalls seine Insulin-Pumpe entsprechend einzustellen. „Die Lösung ist bislang an keiner Stelle zufriedenstellend“, sagt Hecht. Die Zuckerwerte des Jungen könnten auch gerne mal über 250 steigen, ohne dass jemand eingreifen kann. In Pauls Kita-Gruppe gibt es keine Betreuerin, die Erfahrung mit Diabetes hat. Bislang musste seine Mutter ständig in einem Nebenraum sitzen, um seine Werte überprüfen zu können. „Das ist aber schließlich kein Dauerzustand“, sagt Nina Hecht. Schließlich wolle sie auch wieder arbeiten gehen. „So ist kein normales Leben möglich - weder für Paul, noch für uns als Familie“, sagt Hecht. „Daher benötigen wir eigentlich eine Pflege, die Paul während der Zeit in der Kita betreut und seine Werte im Blick hat.“