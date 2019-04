Tragödie in Unna : Mutter stirbt nach Tötung ihres Kindes an Brandverletzungen

Unna Eine Mutter, die ihr Kind erstickt und im verschlossenen Zimmer Feuer gelegt haben soll, ist ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Der Vorfall ereignete sich in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Unna.

Die 39-Jährige sei in der Nacht gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Frau soll vor dem Brand in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Unna in der Nacht zu Montag ihre sechsjährige Tochter getötet haben und dann versucht haben, sich in den Flammen selbst umzubringen.