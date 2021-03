Vorfall in Minden : Ladendieb verschluckt sich an Hähnchenbrust - Rettungswagen nötig

Ladendieb verschluckt sich an Hähnchenbrust - Rettungswagen nötig

Vorfall in Minden

Minden Die spontane Taktik eines Ladendiebes in Minden, seine Beute schnellstmöglich aufzuessen, ging nach hinten los. Die Supermarktmitarbeiter mussten Polizei und Rettungswagen rufen.

Ein Ladendieb in Minden verschluckte sich an einem Stück Hähnchen, das er nicht bezahlen wollte. Wie die Polizei mitteilt, musste ein Rettungswagen gerufen werden, nachdem der Dieb versucht hatte, das gekaufte Fleisch „schnell in sich hineinzustopfen“. Offenbar übersah der Mann dabei ein Stück Knochen, der den Notfall auslöste.