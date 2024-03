An der Kavarinerstraße Neues Geschäft für portugiesische Spezialitäten in Kleve

Es ist ein Neuanfang: Zwei Frauen aus Portugal werden in bester Lage der Kavarinerstraße ein Lebensmittelgeschäft eröffnen, in dem fast ausschließlich Spezialitäten aus Portugal angeboten werden. Wann sich die Türen erstmals öffnen, steht noch nicht genau fest. Noch sind die Fensterscheiben mit braunem Packpapier abgeklebt. Im Inneren des Ladens werden aber schon Gefriertruhen an die richtigen Stellen geschoben, Glasvitrinen für die Auslage aufgebaut und die Kaffeemaschine gesäubert.