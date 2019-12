Betriebsklima : So zähmt man aufbrausende Kollegen

So zähmt man aufbrausende Kollegen

Menschen, die bei der kleinsten Kleinigkeit aus der Haut fahren, können ihren Kollegen das Leben schwer machen. Warum Aussitzen dann die falsche Strategie ist. Experten raten dazu, auf verschiedene Arten darauf zu reagieren.

Er flucht aus dem Nichts, schlägt erst mit der Hand, dann mit dem ganzen Kopf auf den Tisch und ein nettes „Guten Morgen“ kommt ihm nur selten über die Lippen. In Teamrunden und Konferenzen ist er dafür bekannt, eher herumzugranteln als konstruktiv etwas beizutragen. Bittet man ihn um Hilfe, kommt oft ein empörtes „Nein“, gefolgt von einer Schimpftirade. Ruft dann noch überraschend ein Kunde an, ist es vorbei: Das Wut-Fass des Cholerikers läuft endgültig über. Doch wie können Kollegen mit solchen Charakteren umgehen, ohne sich dabei selbst zermürben zu lassen?

Im nächsten Schritt sollte man versuchen, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. „Die Kernstrategie muss sein, sich bewusst zu machen, dass der aufbrausende Kollege sich in dem Moment nicht anders zu helfen weiß“, erklärt Business-Coach Mathias Fischedick. Er ist Autor des Buches „Überleben unter Kollegen“. Dieses Bewusstsein helfe dabei, selbst ruhig zu bleiben.

Falsch ist laut Psychologe und Berater Christoph Burger auch, sich kleinzumachen und die Ausraster eines aufbrausenden Kollegen zu erdulden. Aber auch indem man den anderen ächtet oder mobbt, könne man die Situation nicht lösen. Dagegenzubrüllen oder sarkastische Bemerkungen nach dem Motto „Hast du wieder deine fünf Minuten?“ bringen ebenso wenig, sagt Mathias Fischedick. Auch eine Rechtfertigung – etwa, wenn der Kollege sich über Fehler aufregt – bringt unmittelbar in der Situation nichts. „Das führt am Ende nur zu noch mehr Widerstand.“

Im Gespräch sollten Beschäftigte ihren Kollegen zum Einstieg zeigen, dass sie versuchen, den anderen zu verstehen. Das kann zum Beispiel mit einer Frage gelingen, wie „Du bist ja gerade ziemlich laut geworden. Warum konntest du nicht ruhig bleiben?“ Danach sollte man deutlich machen, dass man sich dieses aufbrausende Verhalten auf Dauer nicht bieten lassen möchte. Wem es schwerfällt, auf den anderen zuzugehen, der sollte sich eine Wenn-Dann-Situation suchen, um einen Einstieg zu finden. Etwa so: „Wenn wir das nächste Mal zum Essen gehen, spreche ich das an“, erklärt Christoph Burger.

Der Coach kann dem Umgang mit aufbrausenden Kollegen sogar etwas Positives abgewinnen. „Viel zu selten sehen wir solche Situationen als Reibung, die Wärme und Verbindung erzeugen kann“, sagt der Coach. Die Chance liege darin, aktiv eine Verbindung zum anderen zu gestalten. Kollegen können so an einen Punkt gelangen, an dem sie sich gegenseitig Schwächen eingestehen und zu einer verbindlicheren Beziehung miteinander finden.