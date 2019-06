Unternehmen testen : Kollege Hund

Am Donnerstag können Unternehmen probeweise erlauben, dass Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Arbeit nehmen dürfen. Wir erklären, warum ein Büro-Hund das Unternehmensklima stärken kann.

Wenn Daniel Hauchler morgens zur Arbeit geht, ist er nie allein. Seine Hundedame Luna begleitet ihn täglich ins Büro in der Werbeagentur Grey in Düsseldorf. „Luna hat dort eine eigene Couch und fühlt sich richtig wohl“, sagt der 32-Jährige. Eine Win-Win-Situation für alle: Der Hund ist nicht stundenlang allein zu Hause und die meisten Kollegen erfreuen sich an der Anwesenheit des Saluki Mix.