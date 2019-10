Headhunter oder Schulfreund? : Online netzwerken wie ein Profi

Konzernchefs, Arbeitskollegen, ehemalige Schulfreunde: In Karriere-Netzwerken können Berufstätige zahlreiche Kontakte finden. Doch wie baut man ein virtuelles Kontaktbuch auf, das für die eigene Karriere hilfreich ist? Experten geben Tipps.

Berufsorientierungstests : Was will ich werden?

Entscheidend sei, dass man Kontaktdaten zeitnah speichert – am besten mit dem Foto der Person, dem Link zum Online-Karriereportal, dem Datum und einigen Stichworten, was man besprochen hat. Menschen etablierten sich als zuverlässiger Gesprächspartner, wenn sie die vereinbarten Informationen gleich per E-Mail schicken. Das erlaube es auch, bei Bedarf auf den anderen zuzugehen, und ihn um eine Information zu bitten, so Lutz.