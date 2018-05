Autovermittler zahlen Selbstbeteiligung zurück

Entsteht bei einer Auslandsreise ein Schaden am Mietwagen, gibt es den Eigenanteil später wieder.

Einen Mietwagen für die Auslandsreise buchen Urlauber häufig mit Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung über Online-Portale. So sind sie bei einem Unfall gut abgesichert. Kommt es zu einem Schaden am Auto, müssen Kunden die Kosten in Höhe der Selbstbeteiligung aber oft trotzdem zunächst beim Vermieter begleichen - dann bekommen sie das Geld zu Hause vom Vermittler zurück, erklärt die Zeitschrift "Finanztest". Der Grund: Vermittler buchten bei den kleinen Vermietern vor Ort oft Angebote mit Selbstbeteiligung, weil das günstiger sei.