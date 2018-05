Ein Stachel für die Konkurrenz

Das fällt auf Wann haben Sie sich zuletzt nach einem Kia umgedreht? Zu den beliebtesten Modellen zählen in Deutschland das SUV Sportage, der kompakte Cee'd und der Kleinwagen Picanto. Allesamt gefällige Autos. Mit dem Stinger - zu deutsch "Stachel" - wagen sich die Südkoreaner aus der Deckung. Inspiriert von Gran-Turismo-Klassikern wurde die athletisch, nicht brachial geformte viertürige Coupé-Limousine mit Heck- oder Allradantrieb in Frankfurt designt. Es ist das schnellste Serienmodell der Marke und sprintet in der Top-Benziner-Version mit 370 PS in 4,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Zur Sicherheitsausstattung gehören sieben Airbags, Frontkollisionswarner inklusive autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, adaptiver Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner - und zwar standardmäßig. Spurwechselassistent und Querverkehrswarner sind hingegen nur in der Top-Version enthalten, können aber paketweise hinzugebucht werden. So fährt er sich Die Abstimmung von Fahrwerk, Motoren und Getriebe wurde laut Hersteller auf dem Nürburgring vorgenommen. Abseits der Rennpiste werden die Insassen aber ganz schön durchgeschüttelt. Dafür entschädigt der Sprint: Trotz seines Gewichts (die 3,3-Liter-Version bringt es auf fast zwei Tonnen) entfaltet der Stinger eine gewaltige Zugkraft, die nichts Ordinäres hat, im Gegenteil: Man gleitet dahin. Denn natürlich soll das Fahrzeug vor allem auf der Langstrecke eine gute Figur machen. Gewöhnungsbedürftig ist das Gummi am Lenkrad. Nach längeren Autofahrten hat man das Gefühl, dass man daran kleben bleibt. Das kostet er Mit dem kleinsten Motor, einem 2,0-Liter Turbobenziner startet der Stinger bei 44.490 Euro. Der 2,2-Liter-Turbodiesel liegt bei einem Basispreis von 45.590 Euro. Metallic-Lack sowie ein elektrisches Glasschiebedach (erhältlich für alle Modelle) werden für jeweils 690 Euro Aufpreis angeboten. Wer einen kernigeren Sound mag, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Edelstahl-Sportabgasanlage kostet 2600 Euro. Für den ist er gemacht Tennis-Superstar Rafael Nadal fährt Stinger. Über ihn heißt es, er sei schnell, ausdauernd und präzise. Und genauso ist der Stinger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Das fällt auf Wann haben Sie sich zuletzt nach einem Kia umgedreht? Zu den beliebtesten Modellen zählen in Deutschland das SUV Sportage, der kompakte Cee'd und der Kleinwagen Picanto. Allesamt gefällige Autos. Mit dem Stinger - zu deutsch "Stachel" - wagen sich die Südkoreaner aus der Deckung. Inspiriert von Gran-Turismo-Klassikern wurde die athletisch, nicht brachial geformte viertürige Coupé-Limousine mit Heck- oder Allradantrieb in Frankfurt designt. Es ist das schnellste Serienmodell der Marke und sprintet in der Top-Benziner-Version mit 370 PS in 4,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Zur Sicherheitsausstattung gehören sieben Airbags, Frontkollisionswarner inklusive autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, adaptiver Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner - und zwar standardmäßig. Spurwechselassistent und Querverkehrswarner sind hingegen nur in der Top-Version enthalten, können aber paketweise hinzugebucht werden. So fährt er sich Die Abstimmung von Fahrwerk, Motoren und Getriebe wurde laut Hersteller auf dem Nürburgring vorgenommen. Abseits der Rennpiste werden die Insassen aber ganz schön durchgeschüttelt. Dafür entschädigt der Sprint: Trotz seines Gewichts (die 3,3-Liter-Version bringt es auf fast zwei Tonnen) entfaltet der Stinger eine gewaltige Zugkraft, die nichts Ordinäres hat, im Gegenteil: Man gleitet dahin. Denn natürlich soll das Fahrzeug vor allem auf der Langstrecke eine gute Figur machen. Gewöhnungsbedürftig ist das Gummi am Lenkrad. Nach längeren Autofahrten hat man das Gefühl, dass man daran kleben bleibt. Das kostet er Mit dem kleinsten Motor, einem 2,0-Liter Turbobenziner startet der Stinger bei 44.490 Euro. Der 2,2-Liter-Turbodiesel liegt bei einem Basispreis von 45.590 Euro. Metallic-Lack sowie ein elektrisches Glasschiebedach (erhältlich für alle Modelle) werden für jeweils 690 Euro Aufpreis angeboten. Wer einen kernigeren Sound mag, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Edelstahl-Sportabgasanlage kostet 2600 Euro. Für den ist er gemacht Tennis-Superstar Rafael Nadal fährt Stinger. Es heißt über ihn, er sei schnell, ausdauernd und präzise. Genauso ist der Stinger.

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Testzwecken von Kia zur Verfügung gestellt.

(webe)