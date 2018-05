Gegen Aggression am Steuer

Dichter Verkehr, Zeitdruck und rüdes Fahrverhalten - Gründe für Aggression am Steuer gibt es viele. Doch Schimpfen, riskante Fahrmanöver oder Drängeln helfen nicht weiter, so der TÜV Süd. Tief durchatmen und dabei auf regelmäßige Bauchatmung zu achten, könne Autofahrer entspannen, bevor sie richtig aggressiv werden. Auch positive Gedanken etwa an den letzten Urlaub können helfen und zu einer besseren Stimmung beitragen. Weitere Deeskalationstipps: sich in den anderen hineinversetzen und nach Gründen für das Fehlverhalten zu suchen - etwa wenn ein Orts-unkundiger schnell die Spur wechselt. Oder sich klarmachen, dass etwa ein Zeitverlust weniger schlimm ist als Führerschein und Unfälle zu riskieren.