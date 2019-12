Testbericht : Toniebox - Hörspiel-Würfel mit Ohren

Düsseldorf Hörspiele stehen besonders bei kleinen Kindern hoch im Kurs. Jetzt gibt es mit der Toniebox ein neues Abspielgerät, das die Kleinen nicht nur problemlos bedienen können, auch zerkratze CDs und abgebrochene Playerschubladen gehören damit der Vergangenheit an. Wir haben die Toniebox getestet.

Lustig sieht sie aus, die Toniebox. Ein roter, weich gepolsterter Würfel, oben schauen zwei graue Öhrchen heraus, an einer Seite sind ein paar Löcher zu sehen, der Lautsprecher. Das war's. Kein Knopf, kein Display, nichts. Sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit, wo man doch sonst an allen Geräten drücken, wischen, klicken kann. Erdacht wurde sie von dem Düsseldorfer Unternehmen Boxine GmbH.