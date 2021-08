Schwarz-Rot-Gelb in Sachsen-Anhalt : Ein neues „Magdeburger Modell“

Ein lachender CDU-Regierungschef Reiner Haseloff während einer Pressekonferenz am Dienstag in Magdeburg. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Analyse Berlin Nach schwierigen Verhandlungen haben sich in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP zur ersten Deutschland-Koalition zusammengerauft. Warum das Bündnis noch wackelt und wie es um seinen Beispiel-Charakter bestellt ist.

Im Magdeburger Landesparlament läuft es zwei Monate nach den Landtagswahlen auf ein neues Modell hinaus. Damit werden die Ländernamen-Koalitionen um eine Variante erweitert. Nach „Jamaika“ wegen der Landesfarben Schwarz, Grün und Gelb und „Kenia“ wegen der Farbkombination Schwarz, Rot und Grün nehmen CDU , SPD und FDP nun Kurs auf „Deutschland“. Dass die deutschen Nationalfahnen Schwarz-Rot-Gelb (statt Gold) sein sollen, ist nicht das einzige Problem an der Sache. Auch das Zustandekommen ist nach wie vor fraglich. Denn nun haben bei CDU und SPD erst einmal die Mitglieder über den am Mittwoch veröffentlichten Koalitionsvertrag zu entscheiden, bei der FDP ein Sonderparteitag.

Vor allem in der SPD stellen sich viele die Frage, ob sie weiter an der Seite der gestärkten CDU als schwache Randerscheinung in der Regierung bleiben sollen. Sie waren von einstmals 36 Prozent über 20 und 10 auf 8,4 Prozent abgeschmiert. Eigentlich hätte Ministerpräsident Reiner Haseloff mit seinen 37 Prozent und 40 Sitzen zusammen mit den neun SPD-Parlamentariern über eine Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag verfügt und als Zwei-Parteien-Koalition regieren können. In NRW nutzten CDU und FDP eine solche hauchdünne Mehrheit 2017, um Rot-Grün abzulösen. Doch dem Grundsatz „knappe Mehrheit gleich große Disziplin“ misstraut Haseloff. Er holte daher die FDP zusätzlich ins Boot.