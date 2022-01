Fohlenfutter-Podcast : Borussia und die Ginterpause, DFB-Pokal zwischen Pflicht und Hannover-Schmach

Mönchengladbach Nach Borussias 1:2 gegen Leverkusen wird vor allem über Matthias Ginters Bankplatz gesprochen. Unsere Reporter blicken ausführlich auf die Causa und beleuchten natürlich auch die Gründe für die Pleite. Auf den DFB-Pokal gegen Hannover bereiten unter anderem sie vor mit der Wortmeldung eines Mannes, der 1992 mittendrin war.

Nie zuvor hatte Matthias Ginter ein Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach komplett auf der Bank verbracht. Seine ungewöhnliche Rolle gegen Bayer 04 Leverkusen war über den Niederrhein hinaus das Gesprächsthema des Spieltags. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz ordnen die Begründung der sportlichen Leitung zu dieser Maßnahme ein und erklären, warum es einige Fallstricke in der Angelegenheit gibt.

Marvin Friedrich, den Neuen spielen zu lassen, war dabei weder eine falsche Entscheidung noch der Grund für die 1:2-Niederlage. Warum Borussia zum fünften Mal in Folge gegen Leverkusen verlor, nimmt natürlich gebührenden Raum ein in dieser Folge. Unsere Reporter haben vor allem in der Offensive einiges zu bemängeln.

Hinten schaffte Torwart Yann Sommer mit zwölf Paraden, darunter zwei parierte Elfmeter, eigentlich die Grundlage für eine absolute Heldengeschichte. Doch am Ende war der Schweizer vor allem ein Blamagenverhinderer. Denn die 32 Torschütze und 6,5 Expected Goals der Gäste hätten Borussia ganz böse zusetzen können.

Am Mittwoch geht es weiter mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96. Die Stichwörter "Pokal" und "Hannover" lassen selbstverständlich alle Gladbacher Trauma-Glocken läuten: 1992 erlebten die Fohlen im Finale eine der größten Blamagen der Vereinsgeschichte. Thomas Kastenmaier, der damals im Elfmeterschießen verwandelte, erinnert sich im O-Ton an eine rundum komplizierte Saison.

Am Ende verraten unsere Reporter, welche Elf für sie in Hannover die beste wäre, und wagen schon einen Blick voraus aufs Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag. Nächste Woche analysieren sie dann beide Partien gemeinsam.

