17.000 Jahre altes Kunstwerk : Die älteste Felsmalerei Australiens zeigt ein Känguru

Paris Es ist rund zwei Meter groß und 17.000 Jahre alt: Das von Aborigines gefertigtes Bild eines Kängurus ist die älteste noch intakte Felsmalerei Australiens und wurde in der westaustralischen Region Kimberley entdeckt.

Das Höhlengemälde sei zwei Meter groß und damit typisch für die frühe naturalistische Epoche, in der Tiere häufig in Lebensgröße dargestellt wurden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift "Nature Human Behaviour". Die Datierung gelang den Wissenschaftlern dank uralter Wespennester.