Kostenpflichtiger Inhalt: Dunkle Jahreszeit : Welchen Einfluss hat die UV-Strahlung auf das Coronavirus?

Düsseldorf UV-Licht kann Erreger wie das Coronavirus abzutöten. Doch welche UV-Strahlung benötigt man dazu? Reicht auch die Sonneneinstrahlung im Herbst und Winter dazu aus? Wir haben Experten gefragt.

Im Sommer war die Welt noch halbwegs in Ordnung: Man tummelte sich an der frischen Luft in der Sonne, während die Zahl der Coronainfektionen sank. Jetzt ist die Sonne weg, und die Zahlen steigen. Gibt es einen Zusammenhang?

Seinen Mund-Nasen-Schutz nach dem Waschen in die Sonne zu legen, gehörte zu den frühen Empfehlungen in der Coronapandemie. Hinter dieser steckt das Wissen um die keimtötende Wirkung von Sonnenlicht – oder UV-Strahlung. Doch UV-Licht ist nicht UV-Licht. Und nicht jede Ultraviolette Strahlung hat die gleiche Wirkung.

In verschiedenen Bereichen nutzt man die energiereiche UVC-Strahlung, um Erreger zu töten. Kurz nach Beginn der Pandemie beginnt man beispielsweise in China mithilfe von künstlich erzeugtem UVC-Licht Coronaviren auf Geldscheinen abzutöten. „In Moskau bestrahlt man nachts die Bahnen damit“, sagt Benno Bucher, Physiker an der Technischen Hochschule Rapperswill in der Schweiz. Hierzulande nutzen beispielsweise einige Supermärkte UVC-Licht, um Einkaufswagen zu desinfizieren. Klärwerke entkeimen – unabhängig von der Corona-Pandemie - auf diese Art und Weise das Trinkwasser.

Denn UVC-Licht kann durch seinen hohen Energiegehalt Zellen, Erbgut und andere organische Substanz schädigen und sogar zerstören. „Aus diesem Grund setzte man es hierzulande früher in Laboren und Krankenhäusern ein“, sagt Helmut Fickenscher, Virologe und Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität. Es sei jedoch aus der Mode geraten. Das hat einen Grund: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Schattenseite: UVC-Licht kann laut Fickenscher nur Flächen desinfizieren, die direkt der Strahlung ausgesetzt sind. Liegen auf den Oberflächen Verunreinigungen, tummeln sich darunter auch danach noch Erreger.

Das zur Desinfizierung genutzte UVC-Licht ist neben UVA und UVB-Strahlung nur ein Wellenbereich des natürlichen Sonnenlichts. Doch kann jede dieser Strahlungen Erreger wie das Covid-19-Virus töten?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf eine im Oktober 2020 erschienene Studie. In dieser untersucht der Virologe Adalbert Krawczyk gemeinsam mit einem Forscherteam der Universität Duisburg-Essen wie sich die verschiedenen UV-Strahlungen auf das Coronavirus auswirken. Dazu[Link auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196655320307562] setzte er das Virus allen drei Strahlungsbereichen aus. „Mit UVA- und UVB-Strahlung konnten wir einen geringen Teil an Viren inaktivieren“, gibt Krawczyk das Ergebnis seiner Studie wieder. Durchschlagend abtötende Wirkung hatte hingegen das UVC-Licht. Es zerstörte innerhalb weniger Minuten selbst eine hohe Virenlast von mehr als einer Million Viren.

Die von vielen sorgsam zum Trocknen in der Sonne ausgebreitete Stoffmaske erreicht diese Strahlung jedoch nicht. „Sie ist kurzwellig und wird durch die Erdatmosphäre absorbiert“, sagt Physiker Bucher. Will man Coronaviren also auf der Erde mit UVC-Strahlung abtöten, muss man dieses Licht künstlich erzeugen.

Das ist auch gut so, denn UVC-Strahlung hätte nicht nur auf Erreger wie Bakterien, Schimmelpilze und Viren vernichtende Wirkung, sondern wäre auch für den Menschen gefährlich.

Wie sehr zeigte sich zu Beginn der Pandemie in China. In den Augenkliniken meldeten sich vermehrt Patienten, die über extreme Schmerzen sowie tränende in den Augen, verschwommenes Sehen und ein brennendes Gefühl im Gesicht klagten. Sie hatten sich mit UV-Licht „desinfiziert“ und dabei das Gewebe des Auges und ihrer Haut geschädigt. Denn UV-C-Strahlen gelten laut Informationen des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) als extrem schädlich für den Menschen. Schon bei geringer Intensität verbrennen sie regelrecht die Augennetzhaut oder Haut.

Auch UVA- und UVB-Strahlung haben schädigende Wirkung. Um diese auf der Haut zu vermeiden, reiben sich die meisten bei starker Sonneneinstrahlung mit Sonnenschutz ein und tragen eine strahlungsfilternde Sonnenbrille. Im Winter muss man das weniger tun, denn die Strahlungsintensität ist geringer. Haben es darum also auch Viren – wie auch das Coronavirus – leichter?

„UV-Licht, das die RNA und DNA von Erregern schädigen kann, gibt es auch in der Winterzeit“, sagt Markus Bleich, Mediziner am Physiologischen Institut der Universität Kiel. Auch feuchte und dunkle Bedingungen, wie sie im Winter vorherrschen, seien für Viren in Aerosolen günstiger als Trockenheit und starke UV-Strahlung. Also scheint die Annahme naheliegend, dass aus diesem Grund das Infektionsrisiko auch draußen zunimmt und es allein deshalb ratsam sein könnte, eine Maske zu tragen.

Dennoch winken die Experten ab. „Auch wenn es möglich ist, dass diese Faktoren dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko derzeit auch draußen höher ist, ist es beispielsweise deutlich relevanter, dass wie uns mehr in geschlossenen Räumen aufhalten“, sagt Virologe Helmut Fickenscher. Der Grund: In geschlossenen Räumen breiten sich Aerosole Corona-Infizierter mehr aus als im Freien. Dort werden sie durch Luftströmung besser verteilt. Die Konzentration nimmt sehr schnell ab.