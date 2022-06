Vorfall in Berlin​: Mann von Polizist angeschossen und schwer verletzt​

Vorfall in Berlin

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße in Berlin. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Berlin Ein 25 Jahre alter Mann soll einen Polizisten in Berlin mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der Beamte soll daraufhin mehrere Schüsse abgegeben haben.

Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Spandau ist ein 25-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Mann sei im Krankenhaus operiert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag gemeinsam mit. Lebensgefahr solle nicht bestehen.

Den Angaben zufolge hatte der 25-Jährige zuvor am Donnerstag einen Polizisten attackiert und diesen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Der Beamte habe mehrere Schüsse abgegeben und der Mann sei unter anderem am Bauch verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie in solchen Fällen üblich, überprüfe eine Mordkommission des Landeskriminalamtes den Fall, hieß es.