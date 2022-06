Polizeieinsatz in Leverkusen-Wiesdorf : Mann verfolgt Leute mit der Axt

Polizeieinsatz in Leverkusen-Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf Ein polizeibekannter 38-Jähriger verfolgt am Mittwochnachmittag Passanten mit Axt und Messer in Wiesdorf. Die Polizei stellt bei ihm dann mehr als drei Promille fest.

Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann überwältigt, der gegen 14 Uhr mit einer Axt und einem an einem Spaten befestigten Messer schreiend hinter Passanten hergelaufen war. Er soll sie von der Bushaltestelle Rathaus-Galerie bis in die Galerie verfolgt haben.