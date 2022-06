Unfall in Monheim : 15-Jährige prallt auf Motorhaube

Polizei und Rettungsdienst am Berliner Ring. Foto: Kreispolizei Mettmann

Monheim Schwer verletzt worden ist am Donnerstag eine 15-jährige Radfahrerin am Berliner Ring in Monheim. Das Mächen ist von einer Autofahrerin angefahren worden.

