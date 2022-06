Auch die „Drinnies“ sind dabei : Das sind die Gewinner des Deutschen Podcast Preises

Erstmals seit Bestehen konnte die Preisverleihung mit einem Live-Event in Berlin gefeiert werden. Foto: obs/Deutscher Podcast Preis

Berlin „Und, welchen Podcast hörst du momentan so?“ In Gesprächen geht diese Frage gerade eigentlich immer. Wer noch ein paar Tipps sucht, findet hier die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Podcast Preises.

Beim Deutschen Podcast Preis haben sowohl die „Drinnies“ als auch die Produktion „Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ gleich zwei Auszeichnungen gewonnen. Die Entscheidungen wurden am Donnerstagabend in Berlin bekanntgegeben.