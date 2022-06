Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Wassenberg wurde ein Pedelecfahrer schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wassenberg Der 26-jährige wurde von einem Auto angefahren und liegt nun im Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt Am 22. Juni ereignete sich gegen 19.25 Uhr im Bereich Antwerpener Straße / Adam-Stegerwald-Hof in Wassenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 22 Jahre alte Frau aus Wassenberg fuhr mit ihrem Auto von der Antwerpener Straße aus nach rechts auf den Adam-Stegerwald-Hof. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit einem Pedelec aus Matzerath kommend auf einer Radfahrerfurt und querte den Einmündungsbereich. Das Auto brachte den Pedelecfahrer zu Fall. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wassenbergerin erlitt einen Schock.