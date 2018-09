Ravensburg: Drei Menschen durch Messer verletzt - OB stellt Angreifer

Ravensburg In der Innenstadt von Ravensburg hat ein Mann drei Menschen mit einem Messer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Der Angreifer ist laut Polizeiangaben nach dem Vorfall gefasst worden. Der OB der Stadt selbst hat den Täter gestellt.

Es ist ein sonniger Herbsttag, als plötzlich Schreie durch die Innenstadt von Ravensburg gellen. Völlig aufgelöst rennen Menschen umher, auf der Suche nach Hilfe - so erzählt es Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) später am Tag. Da hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Am Nachmittag sah das noch ganz anders aus: Ein Mann zückt auf dem Marienplatz ein Messer. Er verletzt drei Menschen schwer, einen von ihnen lebensgefährlich.