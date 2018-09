Aus dem 18. Jahrhundert: Arzt untersucht widerspenstige Schatztruhe

Würzburg Ein Arzt steht in einem Operationssaal. Doch sein Patient ist sehr ungewöhnlich: Es ist eine große schwarze Schatztruhe.

Die 200 Jahre alte Truhe wurde vor einem Monat zufällig in der Stadt Würzburg gefunden. Man konnte sie aber nicht öffnen. Die passenden Schlüssel fehlten. Alle rätselten: Was ist wohl drin?

Das ist ein biegsamer Gummischlauch oder ein dünnes Metallrohr. Sie werden von Ärzten in die Körper von Patienten eingeführt, etwa durch den Mund. So können sie hineinschauen. Denn am Ende des Schlauchs befindet sich oft eine Mini-Kamera.