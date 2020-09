Kommunalwahl im Kreis Kleve : Kreistagswahl über Ortsgrenzen hinweg

Der Kreistag (unser Archivbild zeigt die konstituierende Sitzung) wird auch am 13. September neu gewählt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Nach einem Gerichtsurteil mussten die Wahlbezirke zu Jahresbeginn neu zugeschnitten werden. So gehören Teile der Wahlbezirke von Emmerich zu Rees, ein Teil von Straelen zu Wachtendonk, ein Teil von Kevelaer zu Uedem, ein Teil von Issum und Kerken gehört zu Rheurdt und ein Teil von Kalkar zum Wahlbezirk Uedem.

Wer sich die Stimmzettel für die Kreistagswahl genau anschaut, stellt fest, dass die Wahlkreise nicht mehr genau zu den einzelnen Kommunen passen. So gehören Teile der Wahlbezirke von Emmerich zu Rees, ein Teil von Strae­len zu Wachtendonk, ein Teil von Keve­laer zu Uedem, ein Teil von Issum und Kerken gehört zu Rheurdt und ein Teil von Kalkar zum Wahlbezirk Uedem. Geldern dagegen hat weiterhin drei Wahlbezirke bei der Kreistagswahl. Die Wahlkreise wurden Anfang des Jahres aufgrund eines Gerichtsurteils neu zugeschnitten. Was sich bei der Wahl für die Räte nur auf den Zuschnitt einzelner Wahlbezirke auswirkt, hat für den Kreis Auswirkungen auch über die kommunalen Grenzen hinweg.

Als erste machte die SPD Straelen auf das Thema aufmerksam. Die Stadt Straelen gehört zu den Kommunen im Kreis, deren Stadtgebiet für die Kreistagswahl auf zwei Wahlkreise aufgeteilt wurde, von denen einer über die Gemeindegrenzen hinweg geht: Herongen wurde dem Wahlkreis Wachtendonk/Wankum/Herongen zugeteilt. Dort kandidiert für die SPD die Wachtendonkerin Martina Fenske. Das übrige Straelener Stadtgebiet bildet einen eigenen Wahlkreis. Und das Thema zieht weitere Kreise: „Uns erreichen seit Tagen Anfragen von Bürgern, warum die Wahlkreise zur Kreistagswahl zum Teil nicht kommunenbezogen, sondern kommunenübergreifend eingeteilt wurden. Dies möchten wir gerne erläutern“, so Ralf Janssen, Vorsitzender der Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve. In der Vergangenheit war es zulässig, dass die Anzahl der Stimmberechtigten pro Wahlbezirk um bis zu 25 Prozent voneinander abweichen konnten. Der Verfassungsgerichtshof NRW stellte fest, dass dies eine zu starke Abweichung darstellt. Jede Stimme muss annähernd gleich viel Gewicht haben (sogenannte Wahlrechtsgleichheit). Dies folgt auch aus dem Grundsatz der Chancengleichheit der Kandidaten. Wenn es große Unterschiede bei den Wahlbezirksgrößen gibt, sind in einem Wahlbezirk deutlich weniger Stimmen erforderlich, um ein Mandat zu erringen, als in einem anderen.

Info 265.629 Bürger haben im Kreis Kleve die Wahl Kreistagswahl 265.629 Bürger ab 16 Jahren haben die Möglichkeit, ihre Stimme bei der Kommunalwahl am 13. September abzugeben. Dies ergab eine aktuelle Abfrage des Kreises Kleve in den 16 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet. Im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2014 (257.456) hat sich die Anzahl der Wahlberechtigten erhöht. Das erste Mal 19.606 oder 7,38 Prozent der Wahlberechtigten der Kommunalwahl 2020 sind so genannte „Erstwähler“. Der Anteil der Erstwähler an den Wahlberechtigten reicht im Kreis Kleve von 6,58 Prozent in Rheurdt (367) bis zu 8,47 Prozent in Weeze (828).

Janssen: „Dies betrifft im Kreis Kleve die Kommunen Uedem, Kevelaer, Rheurdt, Issum, Kerken, Wachtendonk, Straelen, Kalkar, Emmerich und Geldern. Hier fanden zum Teil deutliche Verschiebungen der Kreiswahlbezirke statt. Es kommt daher vor, dass etwa im Südkreis unser Kandidat Peter Philipps aus Wachtendonk in Straelen auf dem Wahlzettel steht. Auch in den Ortsteilen Stenden und Rahm in Kerken steht für die Vereinigten Wählergemeinschaften Alf Bockheim aus Rheurdt auf dem Wahlzettel.“ Das trifft natürlich die Kandidaten aller Parteien.

Diese Entwicklung macht natürlich auch den Vergleich mit vergangenen Wahlen schwierig, da die Bezirke noch anders zugeschnitten waren.