Sonntag, 17. Juli 2022: Am Wochenende konnten die Düsseldorfer eine neue Veranstaltung an einem besonderen Ort kennenlernen: Den Bier-Deckel. Der Werstener Deckel ist vielen ein Begriff: So wird die Grünanlage über dem Werstener Tunnel genannt. Mit Bierverkostung und Musik wurde daraus der „Bier-Deckel“. Die Idee für das Fest hatte die Werbegemeinschaft Wersten. Der Bier-Deckel kam bei kleinen und großen Gästen gut an. Der Werstener Deckel wurde 1987 im Rahmen der Bundesgartenschau fertig gestellt. Man findet dort Spiel- und Ruheplätze sowie Spazierwege.