Nach 2:1 in Magdeburg : Worauf Thioune nach dem Auftaktsieg stolz ist

Magdeburg Nach dem knappen Sieg in Magdeburg waren die Fortunen natürlich erleichtert. Und dennoch hatten sie an der eigenen Leistung auch einige Dinge zu bemängeln. Was Trainer Daniel Thioune zu dem Auftritt sagt.

Es war ein hartes Stück Arbeit an diesem Samstagabend in Magdeburg. Der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt war vor allem zu Beginn der Partie mit einer solchen Euphorie dabei, dass Fortuna sich hauptsächlich in der Rückwärtsbewegung wiederfand. Die ersten 20 Minuten waren ein reines Anlaufen. „Schon bei der Veröffentlichung des Spielplans war klar, was auf uns zukommen würde“, sagte daher auch Kapitän Andre Hoffmann nach der Partie. „In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme mit der Wucht, die von den Rängen kam, und mit den wendigen Magdeburger Spielern.“

Nach dieser Eingewöhnungsphase fanden die Düsseldorfer aber etwas besser in die Partie. Ein kleiner Bruch sollte dann die 24. Minute darstellen, in der Felix Klaus‘ Tor zwar richtigerweise aufgrund eines Handspiels von Christoph Klarer zurückgenommen wurde, sie aber dazu führte, dass Fortuna künftig etwas mutiger Fußball spielte. „Wir haben sie dann früher attackiert und mehr Zweikämpfe gewonnen“, sagt Hoffmann. „Wir hätten speziell mit dem Ball noch einiges besser machen können, aber wir konnten durch eine Willensleistung drei Punkte holen. Ob der Sieg verdient war, weiß ich nicht – das ist mir aber auch egal.“

Trainer Daniel Thioune sah man während der ersten halbe Stunde deutlich an, wie unzufrieden er über die Darbietung seiner Mannschaft war. Der 47-Jährige war permanent auf Hochspannung, rannte an der Seitenlinie entlang, schimpfte und pfiff die Spieler zusammen. „Wir haben da nahtlos an die Leistung der letzten Testspiele angeknüpft. Wir hatten die Problematik, dass wir keine Anspielstationen gefunden haben. Jeder Ball war sofort wieder weg. Das hat mich am meisten geärgert“, erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

