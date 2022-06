Volle Häuser bei Düsseldorfs Jazz-Rally : Ein Pfingstwochenende mit Star-Auftritten und Swing

Incognito bei der Jazz-Rally: Der anhaltende Erfolg von Incognito ist eine der großen Geschichten der britischen Musik in den vergangenen vier Jahrzehnten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Noch bis Sonntagnacht findet eine der heißesten Partys dieses Sommers in Düsseldorf statt: Bei der Jazz Rally sind namhafte Künstler aus der Pop-, Funk-, Soul- und Jazz-Szene dabei. Vorfreude dürfen die Musikfans jetzt noch auf Jan Delay haben.

Volle Häuser und Plätze in Düsseldorf: Die 28. Jazz-Rally findet statt und mit ihr kommen Musikgrößen in die Stadt. Am Samstagabend trat die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann im Festzelt am Burgplatz auf – und der Saal tobte, während draußen fast tropische Temperaturen herrschten. Die 33-Jährige präsentierte Hits aus ihrer Musikkarriere und sagte mehrmals: „Ich bin so glücklich. Das ist für mich das schönste Gefühl, dass es wieder losgeht.“

Für ein pralles Programm hatten die Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf (DD) als Veranstalter und Schauinsland-Reisen als Hauptsponsor gesorgt. Zur Jazz-Rally kommen auch in diesem Jahr namhafte Künstler aus der Pop-, Funk-, Soul- und Jazz-Szene in die Landeshauptstadt. Mehr als 30 Acts treten auf 16 Bühnen auf und sorgen wieder für Jazz-Flair in der Stadt.

Am Freitagabend waren es die Formationen Dschungel By Night aus Amsterdam und Incognito aus Großbritannien, die das Publikum im Zelt in der Altstadt begeisterten. Auch an vielen anderen Stellen in der Stadt war Jazz zu erleben. Eine historische Straßenbahn (jeweils bis auf den letzten Platz belegt) fuhr durch die Stadt.

Foto: DD 11 Bilder So läuft die Jazz Rally 2022 - Musikfestival in Düsseldorf

Im Innenraum spielte das Jolly Jazz Orchestra – die Combo gründete sich im Sommer 1968 und trat auch schon im French Quarter, dem Vergnügungsviertel New Orleans‘ auf, und wurde so zum Aushängeschild von NRW für diesen Stil. Die Truppe sorgt während des Festivals mit ihrem traditionellen Jazz und Swing auch im Brauhaus Uerige für beste Unterhaltung.

Auch Gastronomin und Jazz-Sängerin Barbara Oxenfort war wieder mit von der Partie. In ihrer Brasserie Stadthaus interpretierte sie Songs berühmter Ladies of Jazz wie Ella Fitzgerald und Billie Holiday. Die vier Musiker der Martin Reuthner Swing Unit spielten in der Hausbrauerei Zum Schlüssel an der Bolker Straße (nach dem Goldenen Ring am Burgplatz das neue Headquarter der Jazz-Rally) locker-leichte Jazz-Musik.

In der Maxkirche fand parallel dazu ein Gottesdienst mit der Band Blue in Green statt. Danach ging es direkt im Maxhaus weiter mit dem Saxophonisten Reiner Witzel, der auch künstlerischer Leiter der Jazz-Rally ist, und dem New Yorker Pianisten Richie Beirach. Die Sparda-Bühne am Schadowplatz bespielten nicht nur prämierte Nachwuchs-Jazzer, sondern auch die Moody Monks etwa. Die Formation will nicht nur Genre-Grenzen überwinden, sondern auch lokalpatriotische: Die Musiker kommen aus Köln und Düsseldorf.

Die Jazz Rally hat auch am Sonntag noch viel zu bieten: Lous Dassen, die auch mal das Dr. Jazz betrieb, ist während des Bücherbummels auf der Musikbühne an der Kö zu erleben. Die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai wird im Robert-Schumann-Saal erwartet, der Meisterschlagzeuger und Weltmusikpionier Trilok Gurtu im Hotel Nikko.