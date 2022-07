Weltstar tritt am Sonntag auf : Hunderte Fans von Lady Gaga vor Hotel in Düsseldorf

Foto: Brigitte Pavetic 11 Bilder Hunderte Fans von Lady Gaga vor Hotel in Düsseldorf

Düsseldorf Hunderte Fans von Lady Gaga haben am Samstag vor dem Breidenbacher Hof in Düsseldorf auf den Superstar gewartet und auf ein kurzes Treffen mit ihrem Star gehofft. Die Sängerin tritt am Sonntag in der Landeshauptstadt auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hunderte Fans von Lady Gaga haben sich am Samstag vor dem Breidenbacher Hof in der Düsseldorfer Innenstadt versammelt. Die Polizei war vor Ort und hatte Absperrungen errichtet. Gesichtet wurde die 36-Jährige von den Fans vorerst nicht.

Die Sängerin logiert nach Informationen unserer Redaktion seit Donnerstag in dem Luxushotel an der Kö. Am Sonntag tritt sie in der Arena in Stockum auf. Zu dem Konzert werden Zehntausende Fans erwartet. Im Mittelpunkt dürften die Lieder des sechsten Studioalbums „Chromatica“ (2020) stehen.

Lady Gaga präsentiert ihre „The Chromatica Ball“-Sommer-Stadion-Tour in einer limitierten Serie exklusiver Open-Air-Auftritte weltweit in nur 14 Stadien. Start ist in Düsseldorf, wo die Konzertserie ihre Weltpremiere hat.

An den Auftakt in Düsseldorf schließen sich Auftritte unter anderem in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles an. Ihren letzten Deutschland-Auftritt legte Lady Gaga 2018 im Rahmen der „Joanne World Tour“ in Hamburg hin.

Um Lady Gaga nicht im Wege zu stehen, hat sich Fortuna Düsseldorf bereit erklärt, am Samstag mit einem Auswärtsspiel in die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zu starten. „Dass wir unsere Stadt dabei unterstützen, so ein Weltklasse-Konzert nach Düsseldorf zu holen, ist absolut selbstverständlich“, wird der Vorstand der Fortuna in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin hat weltweit 90 Millionen Alben verkauft und 60 Milliarden Streams verbucht. Sie hat über 55 Millionen Follower auf Facebook und 51 Millionen auf Instagram. 2008 veröffentlichte die heute 35-Jährige ihr erstes Album „The Fame“. Im Mai 2020 brachte Lady Gaga ihr sechstes Studioalbum „Chromatica“ heraus. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin erfolgreich, zuletzt etwa in dem Film „House of Gucci“.

Bekannte Hits von ihr sind "Poker Face", "Paparazzi", "Bad Romance" oder "Born This Way". Ihr Künstlername hat sie von dem Queentitel "Radio Ga Ga", eigentlich heißt sie Stefani Joanne Angelina Germanotta.

(csr/bpa)