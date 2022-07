Mindestens vier Fahrzeuge : Autos bei Polizei und Staatsanwaltschaft angezündet

Düsseldorf Mindestens vier Autos hat ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin in der Düsseldorfer Altstadt angezündet - unter anderem bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft.

Mindestens vier Autos haben am Montag in der Düsseldorfer Altstadt zumindest deutliche Brandspuren davongetragen. Zuerst brannten zwei Streifenwagen der Polizei an der Altstadtwache an der Heinrich-Heine-Allee. Beamte konnten den Brand laut Zeugenaussagen mit Feuerlöschern erfolgreich bekämpfen.