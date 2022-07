Mittwoch, 25. Mai 2022: Die mehr als 500 Schüler der Justus-von-Liebig-Realschule in Derendorf haben ihre ganz persönlichen Hoffnungen auf Karten geschrieben und sie an Ballons in den vier Schulfarben in den Himmel steigen lassen. „Die gesamte Schulgemeinde hofft, dass der Frieden wieder einkehrt, dass das Gute gewinnt. Mit der Aktion wird all das Wünschenswerte gen Himmel geschickt“, so der Tenor aller Beteiligten.