Unglück an der Aggertalsperre Angler aus Wasser geborgen – Tod trotz Wiederbelebung

Die beiden Männer hatten einige Meter von einander entfernt in der Dunkelheit geangelt. Ein Polizist fand den Vermissten schließlich im Wasser treibend - nur zwei Meter vom Ufer entfernt. Der 67-Jährige wurde geborgen und es gelang, ihn wiederzubeleben. Er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstagnachmittag starb. Die Polizei leitet ein Todesermittlungsverfahren ein.