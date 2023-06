NRW-Praxen beklagen Überlastung Kinderärzte wollen vor Ferien keine Atteste mehr ausstellen

Das unterstreicht auch der NRW-Lehrerverband. „Ein ärztliches Attest wird für das Fehlen bei Abiturprüfungen, zentralen Prüfungen und am letzten Schultag vor den Ferien verlangt. Darauf müssen wir weiter bestehen“, sagte Verbands-Präsident Andreas Bartsch. „Schon jetzt berichten Schulleiter von Elternanfragen, die ihr Kind befreien möchten, um früher oder günstiger in die Sommerferien zu kommen. Das ist nicht akzeptabel.“ Es bestehe auch am letzten Schultag Schulpflicht. „Wenn wir die Entschuldigung an diesen Tagen den Eltern überlassen, ist die Gefahr groß, dass die Schulpflicht nicht eingehalten wird“, warnte Bartsch. „Die Idee, die Kontrolle den Gesundheits- oder Ordnungsämtern zu überlassen, ist zu aufwendig und nicht praktikabel.“