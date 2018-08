Warnung an deutsche Sardinien-Touristen: Sand mitnehmen verboten

Rom Die Bundesregierung hat deutsche Touristen auf der Urlaubsinsel Sardinien ermahnt, keinen Sand vom Strand mitzunehmen. Es drohen Geldstrafen.

„Touristen nehmen jedes Jahr tonnenweise Sand, Steine und Muscheln als Souvenir von der Insel mit“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin via Twitter. Dies schade aber der Umwelt und sei per Gesetz auf der italienischen Insel verboten. Die Strafen dafür könnten sich auf eine Summe zwischen 500 und 3000 Euro belaufen. „Lassen Sie den Sand also bitte da, wo er hingehört“, hieß es in dem Aufruf, den die Deutsche Botschaft in Rom am Freitag auch auf Italienisch veröffentlichte.