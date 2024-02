Ausbildung machen Wichtige Jobs für die Energiewende

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre, es gibt sie allerdings nicht in allen Bundesländern. „Sie erfolgt an Berufsfachschulen beziehungsweise Berufskollegs sowie in Praktikumsbetrieben“, sagt Kaufmann. Die meisten Schulen erwarten von Bewerbern einen mittleren Bildungsabschluss. Sie sollten außerdem fit in Mathematik sein. So lassen sich leichter Berechnungen, etwa zur Energiebilanz, anstellen. Da es zudem um physikalische Zusammenhänge in der Energie- und Elektrotechnik geht, sind auch gute Physik-Kenntnisse von Vorteil.