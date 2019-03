2. Liga: HSV lässt Ex-Nationalspieler Holtby ziehen

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV und Mittelfeldspieler Lewis Holtby gehen in der kommenden Saison getrennte Wege.

Wie die Norddeutschen am Freitag mitteilten, werde man dem ehemaligen Nationalspieler kein neues Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages unterbreiten.

Der 28-Jährige war 2014 von Tottenham Hotspur von London in die Hansestadt gewechselt. In den vergangenen Wochen hatte Holtby seinen Stammplatz verloren, in 134 Pflichtspielen für den HSV gelangen ihm 15 Tore. "Lewis hat unsere Entscheidung sehr professionell aufgenommen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.