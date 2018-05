Gotuku Sakai bleibt dem Hamburger SV in Liga zwei treu

Kapitän Sakai bleibt dem HSV in Liga zwei treu

Der Hamburger SV arbeitet mit Nachdruck am Kader für seine erste Zweitligasaison. Kapitän Gotoku Sakai (27) verlängerte am Mittwoch als nächste Stammkraft von Trainer Christian Titz. Der japanische Nationalspieler bleibt bis Sommer 2020.

"Wir sind froh, mit Gotoku einen weiteren Führungsspieler in unseren Reihen zu wissen, der sich klar zum HSV bekannt hat und Verantwortung übernimmt", sagte HSV-Kaderplaner Johannes Spors. Zuletzt hatte bereits Lewis Holtby um ein Jahr verlängert, auch Aaron Hunt soll bleiben. Der HSV war am 12. Mai erstmals aus der Bundesliga abgestiegen, Sakai kündigte direkt nach dem Abpfiff seinen Verbleib an.