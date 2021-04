Borussia-Podcast "Fohlenfutter" : Borussia Mönchengladbach vor dem Endspiel-Hattrick

Düsseldorf Drei Spiele in einer Woche - und was ist passiert? Borussia hat elf Tore geschossen, in der Tabelle ihren Status aber nur manifestiert. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz diskutieren, was das 5:0 gegen Arminia Bielefeld wert ist und widmen sich einem der größten Pechvögel überhaupt: Mamadou Doucouré.

Weiterleiten Drucken

Seit 1994 hat Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga nie höher gewonnen als am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Das 5:0 teilt sich Platz eins in dieser Zeit mit einem 5:0 gegen Werder Bremen (2011) und Hertha BSC (2016). Die Klarheit des Sieges hatte nicht nur eine Bedeutung fürs Torverhältnis. Unsere Reporter sprechen darüber, was Gladbach sonst noch mitnehmen kann für den Endspiel-Hattrick gegen Bayern München, den VfB Stuttgart und Werder Bremen. Dazu ist der DFB-Pokal ein großes Thema: Im Halbfinale am Freitag und Samstag entscheidet sich ein Teil des Gladbacher Schicksals. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann diskutieren, ob es diese Saison überhaupt erstrebenswert gewesen wäre, ins Endspiel zu kommen. Und sie blicken auf die Leidensgeschichte von Mamadou Doucouré, verbunden mit den besten Genesungswünschen für Borussias Pechvogel.

Jannik Sorgatz

Karsten Kellermann

Sportredakteur

