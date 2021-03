Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz der Pleitenserie : Das sind sieben Fünkchen Hoffnung für Borussia

Foto: AFP/PETER KOHALMI 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Schalke aussehen

Analyse Mönchengladbach Sieben Niederlagen am Stück gab es, Gladbach ist in der Krise, es geht nicht viel. Und doch gab es in den verlorenen Spielen Ansätze, die die Wende bringen könnten, wenn sie am Samstag auf Schalke auf den Platz gebracht werden.