Das tut Borussia weh : Wenn ausgerechnet die Achsenspieler patzen

Lars Stindl ärgerte sich in Leverkusen über seinen vergebenen Elfmeter kurz vor der Halbzeit beim Stand von 0:2. Borussia verlor die Partie gegen Bayer letztlich 0:4. Foto: dpa/Marius Becker

Analyse Mönchengladbach Beim 1:1 gegen die Bayern waren fünf erfahrene Borussen am 1:0 beteiligt, es war eine Gemeinschaftsproduktion im Sinne von Trainer Adi Hütter. Bei den Niederlagen in Leverkusen und Berlin waren es aber gerade die Routiniers, die in entscheidenden Situationen patzten.