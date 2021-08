Fohlenfutter-Podcast : Borussias dunkle Seite, der Transfermarkt-Endspurt und ein neuer Versuch bei Union Berlin

Mönchengladbach Borussia hat in Leverkusen einen "Murphy-Abend" erlebt, an dem alles schiefging. Unsere Reporter arbeiten das 0:4 auf und erklären, welche Bedeutung das Spiel fürs Transfer-Geschehen haben könnte. Ihr Gast kommt diesmal aus Cottbus, kennt sich aber bestens aus mit Union Berlin - dem Team, das vergangene Saison Gladbachs Europa-Traum spät platzen ließ.

Borussia hat an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen zwei komplett unterschiedliche Gesichter gezeigt. Warum das wenig vorzeigbare beim 0:4 gegen Bayer Leverkusen mal wieder zur Geltung kam, wollen Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz in dieser Folge herausfinden. Dabei begeben sie sich auf eine komplizierte Suche angesichts des schwachen Auftritts der Mannschaft von Adi Hütter: Kann Gladbach irgendetwas Positives mitnehmen aus diesem Spiel? Personell vermutlich gar nichts, denn die Zahl der Verletzten entsprach in etwa der Zahl der Gegentore. Stefan Lainer hat es besonders schlimm erwischt, auch Marcus Thuram fällt erst einmal aus. Welche Folgen das haben könnte auf der Zielgeraden der Transferperiode ist ebenfalls ein Thema.

Deutlich sorgenfreier ist die Situation bei Union Berlin, trotz einiger Abgänge, die die Köpenicker bislang gut kompensieren. Daniel Rossbach arbeitet als Journalist zwar in Cottbus, hat sein Herz aber an die "Eisernen" verloren. Wir sprechen mit ihm darüber, wie Union sich in der Bundesliga etabliert, mit welchem Image der Klub sich positionieren will und wie man dort auf Borussia schaut. Daniel ist selbst Podcast-Host bei "Textilvergehen".

Der Aufstellungs-Tipp darf natürlich nicht fehlen, ist aber noch geprägt von ein paar Ungewissheiten. Um zumindest in Sachen Transfers keine mehr zu haben, folgt die nächste Folge erst am Mittwoch, den 1. September, wenn Gladbachs Kader für die Saison 2021/22 endgültig steht. Dann ist ein Transfer-Experte zu Gast, den ihr bereits kennt.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.



zurück

weiter

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...