Umfrage zum Weltglückstag: So (un-)glücklich sind die Deutschen

So (un-)glücklich sind die Deutschen

Jubel auf der Fanmeile in Berlin während der Fußball-EM 2012.(Symbolbild). Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Köln Eine Umfrage zum Weltglückstag zeigt: Die meisten Deutschen entsprechen gar nicht ihrem Klischee. Was für die meisten Menschen der Schlüssel zum Glück ist.

Entgegen vieler Klischees und Vorurteile hält sich die Mehrheit der Deutschen für glücklich. Zwei Drittel der Bundesbürger (66 Prozent) sagen, dass sie momentan glücklich sind, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Sinus-Instituts und von YouGov zum "Tag des Glücks" hervorgeht. Allerdings ist rund jeder Vierte (27 Prozent) derzeit nach eigenen Angaben unglücklich.

Generell blickt die Bevölkerung dabei nicht allzu optimistisch in die Zukunft: 28 Prozent denken laut der Umfrage, dass sie in fünf Jahren noch glücklicher sind als heute. Der größere Teil (49 Prozent) geht indes davon aus, in fünf Jahren genauso glücklich beziehungsweise unglücklicher zu sein als heute.