Schwedischer Möbelriese : Ikea ruft Teller und Besteck wegen Bruch- und Verbrennungsgefahr zurück

Das zurückgerufene Geschirr von Ikea. Foto: obs/IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Stockholm Bei zwei Produktserien des Möbelherstellers Ikea befürchtet das Unternehmen Bruch- und Verbrennungsgefahr. Daher hat der Möbelgigant die Reihen „Heroisk“ und „Talrika“ zurückgerufen.

Der Möbelriese Ikea ruft zwei Produktserien an Tellern, Schüsseln und Bechern zurück. Grund dafür ist, dass sie zu Bruch gehen könnten und ihr heißer Inhalt in der Folge Verbrennungen verursachen könne, teilte der schwedische Konzern am Dienstag mit.