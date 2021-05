Auch Mutter und Bruder getötet : Kinderleiche nach Gewaltverbrechen in Niedersachsen entdeckt

In dem Haus in Bispingen wurde Mutter und Sohn tot entdeckt. Foto: dpa/Philipp Schulze

Bispingen Im niedersächsischen Bispingen wurden am Dienstag eine Mutter und ihr Sohn tot aufgefunden. Nun wurde die Leiche eines elfjährigen Mädchens entdeckt. Ob es die Tochter der Getöteten ist, wird die Obduktion zeigen.

Im Fall des nach einem Gewaltverbrechen verschwundenen elfjährigen Mädchens aus Niedersachsen haben Ermittler am Dienstag eine Kinderleiche gefunden. Es stehe allerdings noch nicht fest, ob es sich dabei um die Vermisste handle, erklärte die Staatsanwaltschaft in Lüneburg. Am Sonntag waren die Mutter und der kleine Bruder des Mädchens tot in einem Haus in Bispingen aufgefunden worden. Das Mädchen blieb unauffindbar. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Mutter.