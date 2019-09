Kostenpflichtiger Inhalt: 11. September 2001 : Der Tag, an dem alles stillstand

Nicolas Berthold erinnert sich an den Moment, als er von den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erfuhr. Foto: Nicolas Berthold

Düsseldorf Was haben Sie am 11. September 2001 gemacht, als Sie von den Terroranschlägen in New York und Washington erfuhren? Viele können sich auch nach 18 Jahren noch ganz genau an diesen Augenblick erinnern – unsere Leser haben ihre Geschichten erzählt.