Höhere Fallzahlen bei Infektionen : Am Niederrhein droht Corona-Alarm

Viele junge Leute hielten sich in der Düsseldorfer Altstadt nicht an die Corona-Regeln wie Abstandhalten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die beiden Städte Duisburg und Düsseldorf sowie der Kreis Wesel gehören zu den Gebieten mit den höchsten Fallzahlen in Deutschland. Noch haben sie den Schwellenwert für das Frühwarnsystem nicht überschritten. Aber die kommunalen Behörden bereiten sich schon auf zusätzliche Maßnahmen vor.

Ausgerechnet der Niederrhein gehört inzwischen zu den Regionen, in denen die Zahl der Corona-Infektionen derzeit wieder zunimmt. Noch sind die Städte und Kreise dort vom kritischen Schwellenwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner (bezogen auf die vergangenen sieben Tage) weit entfernt. Aber manche Kommunen und Kreise nähern sich dem Wert von 35, der als Frühwarn-Indikator gilt. So erreichte der Kreis Wesel den Wert von 23,7. Das ist vor allem eine Folge der massiven Neuinfektionen bei Mitarbeitern einer Dönerfabrik in Moers. Aber auch die Städte Duisburg und Düsseldorf legen bei den Fallzahlen zu. In Duisburg liegt der Wert der 7-Tage-Inzidenz, wie die Zahl in der Fachsprache heißt, bei 24,7, in Düsseldorf bei 24. Damit gehören die beiden Städte und der Kreis zu den zehn Gebieten in Deutschland mit den höchsten durchschnittlichen Fallzahlen. Mit dem Kreis Gütersloh (Fall Tönnies) und der Stadt Hagen sind noch zwei weitere Kommunalgliederungen aus NRW unter den Top Ten.

Die Behörden im Kreis Wesel haben inzwischen umfangreiche Testreihen gestartet. Nach über 80 nachgewiesenen Infektionen hat der Kreis bei 250 Personen aus dem Dönerbetrieb und deren Kontaktpersonen eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Weitere Personen werden noch getestet. Das Gesundheitsamt des Kreises bemüht sich, die Infektionen zurückzuverfolgen und damit die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Die Weseler Kreisverwaltung erklärte zudem, dass sie sich künftig auf ihre Kernaufgaben in der Erkennung und Kontrolle von lokalen Ausbrüchen in der Corona-Pandemie konzentriert. Die Teststellen im linksrheinischen Rheinberg und im rechtsrheinischen Dinslaken, die der Kreis in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz betreibt, werden laut den Behörden bleiben. „Zusätzlich stehen mobile Teams zur Verfügung, die vor Ort Testungen durchführen können“, sagte eine Sprecherin der Kreises. Dies könne der Fall sein, wenn sich nach einem auffälligen Befund die Notwendigkeit ergebe, auch symptomfreie Personen zu testen. Damit will der Kreis weitere Ausbrüche durch frühe Risikoerkennung, Kontaktnachverfolgung und begleitende Quarantänemaßnahmen verhindern.

In Düsseldorf gibt es keine eindeutigen Hotspots für die Ausbreitung des Erregers. „Wir beobachten nur, dass die Zahl der unter 40-Jährigen bei den Infektionen zunimmt“, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Verwaltung führt derzeit wie kaum eine andere deutsche Stadt Testreihen in Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften und Obdachlosenasylen durch. Die hohe Zahl der Tests könnte deshalb eine Ursache für den hohen Wert der 7-Tage-Inzidenz sein. Laut Stadtverwaltung hat es in einzelnen Schulen, Seniorenresidenzen und Krankenhäusern mehrere Fälle gegeben. Das werde ernst genommen, aber zusätzliche Maßnahmen seien deshalb nicht geplant. Für Düsseldorf gilt der Schwellenwert von 30 als kritische Zahl. Dann will die Stadt vermehrt auf die steigende Zahl der Infektionen hinweisen sowie verstärkt Warnungen und Platzverweise aussprechen. Der massenhafte Bruch der Corona-Vorschriften am Wochenende bei Zusammenkünften in der Altstadt bereitet den Behörden Sorgen. Es besteht allerdings die Hoffnung, dass die Zahl der Infektionen nicht sprunghaft ansteigt, da die Treffen im Freien stattgefunden haben. Man werde solche Zustände aber künftig nicht mehr dulden.